Vandalen houden lelijk huis in Grimbergen

Vandalen hebben dit weekend lelijk huis gehouden in Grimbergen. Daarbij werden gevels van huizen, auto's en een frituur beklad met graffiti. Vooral in de Veldkantstraat waren de daders actief.

De feiten dateren van de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen de bewoners van de Veldkantstraat wakker werden, bleken de gevels van een 5-tal woningen beklad met graffiti. Ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente was er sprake van vandalenstreken. In totaal zou er een 10-tal meldingen zijn binnengelopen bij de politie. Daarbij werd onder andere een brievenbus vernield en ter hoogte van rusthuis Heilig Hart werd een aantal auto's beklad.