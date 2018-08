Vandalen saboteren speeltuigen

Vandalen hebben speeltuigen in de nieuwe speeltuin van Machelen gesaboteerd. Die speeltuin werd enkele weken terug feestelijk geopend in het gemeentelijk park. “Controles wijzen uit dat vandalen met veel mankracht de bouten van de speeltuigen opzettelijk hebben proberen los te maken,” zegt schepen van Sport Dirk Dewulf.

De Machelen tast in het duister wie achter de vandalenstreken zit, maar tilt zwaar aan de feiten. “Het is duidelijke sabotage waarmee spelende kinderen, ouders of grootouders en de monitoren van onze speelpleinwerking die de voorbije weken regelmatig in de speeltuin vertoefden, in groot gevaar hebben gebracht,” zegt Dirk Dewulf.

Het is onbekend of er ook incidenten zijn voorgevallen in de speeltuin door de loszittende bouten. Machelen gaat de speeltuin extra in de gaten houden. “Gemeentepersoneel zal overdag regelmatig controleren, de politie is gevraagd om ’s avonds en ’s nachts te patrouilleren. We vragen om verdachte bewegingen in en rondom de speeltuin meteen te melden,” besluit Dewulf.



Machelen heeft intussen de bouten opnieuw vastgezet, zodat er opnieuw veilig gespeeld kan worden. Dagelijks zullen de speeltuigen nagekeken worden.

Foto: Archieffoto