Vandalen slaan weer toen in Don Bosco Halle

In de middelbare school Don Bosco in Halle is dal voor de tweede keer in een half jaar tijd ingebroken. In totaal werden maar liefst 120 kluisjes opengebroken. De dieven stalen ook 4 fietsen.

De feiten deden zich vorig weekend voor. Op een bewakingscamera is te zien hoe de dieven te werk gingen. Aan de hand van de beelden kunnen de daders (voorlopig) niet worden herkend en het is dus niet duidelijk of het om leerlingen van de school gaat. Wat wel vast staat is dat er 120 kluisjes zijn opengebroken en dat er 4 fietsen zijn gestolen.

Volgens directeur Torisaen is er sprake van puur vandalisme want in nog geen uur tijd werden de 120 kuizen opengebroken. Het is volgens de directeur ook opmerkelijk dat de daders perfect wisten waar de camera's staan. Het toeval wil dat er binnenkort in de school nieuwe veiligheidscamera's worden geplaatst....

Foto Persinfo