Vandalen vernielen borden tegen zwerfvuil in Kapelle-op-den-Bos

Vandalen hebben in Kapelle-Op-Den-Bos 3 grote sensibiliseringsborden tegen zwerfvuil vernield. De werkgroep Trage Wegen, die de borden plaatste, is verbolgen en doet een oproep om de daders te vinden.

In september vorig jaar organiseerde de werkgroep Trage Wegen een grote opruimactie. Aan de actie was ook een sensibiliseringscampagne gekoppeld. "Telkens wanneer we zwerfvuil langs wegen hadden opgeruimd, plaatsten we bordjes op plekken waar regelmatig zwerfvuil wordt achtergelaten", zegt Marc Sterckx, voorzitter van Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos. "Lang hebben de borden er niet gestaan, want ze zijn allemaal vernield door vandalen. Een echte schande."

De vernielde borden stonden aan de Brugstraat, de Stuiverstraat en langs de Veldkanstraat. Trage Wegen Kapelle-Op-Den-Bos begrijpt alvast de motieven van de dader(s) niet. "Rustige, goed onderhouden wandel- en fietswegen in een mooie omgeving. Daar kan toch niemand wat op tegen hebben?"

In totaal zijn over heel Kapelle-op-den-Bos 12 grote borden geplaatst, naast nog enkele tientallen kleinere. De werkgroep Trage Wegen hoopt dat die borden met rust worden gelaten.

De voorzitter van de werkgroep looft alvast een beloning uit voor wie de dader(s) kan ontmaskeren. Voorlopig dient de werkgroep geen klacht in bij de politie, al zal dat wel gebeuren als meer borden worden vernield.