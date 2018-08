Vandalen verstoren zomerkamp Chiro Windekind

De vandalen sloegen toe in de nacht van 29 op 30 juli op het zomerkamp in Paliseul, in de provincie Luxemburg. Tenten, veldbedden, een barbecuetoestel, alles hebben onbekenden beklad met acrylverf. Ook enkele wagens van de leiding moesten er aan geloven. Daarop werden tal van schunnige woorden en symbolen geschreven.

“Ze hebben ook een parasol van een kookouder gestolen. De politie doet er jammer genoeg ook niet veel aan. We zouden gewoon graag onze parasol terug hebben. Het is een schande hoe zo’n dingen kunnen gebeuren,” laat Chiro Windekind op zijn Facebookpagina weten.