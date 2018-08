Vandalen viseren verkiezingsborden N-VA

Op woensdag 1 augustus werd een eerste spandoek in Gaasbeek-Lennik stukgesneden, op 5 augustus volgde een tweede in Sint-Kwintens-Lennik aan een privé-omheining. De kartellijst N-VA Lennik-Kwadraat is verontwaardigd en betreurt de zaak. Het gaat klacht indienen bij de politie.

“Naast de financiële zijn we vooral verontwaardigd over de aantasting van de politieke meningsuiting. Dit is bijzonder respectloos, verzuurd en agressief. Omdat het nog om een teasercampagne gaat staat er zelfs nog niet eens de naam bij van de kartellijst. Wij blijven ons onverminderd verder inzetten, maar vragen wel respect voor ieders democratische mening én materiaal. Men mag van mening verschillen, wat ook aangeraden is in een democratie, maar dit is zeker niet de manier om dit te uiten,” laat de kartellijst weten in een persbericht.

Het is trouwens niet de eerste plaatselijke N-VA-afdeling die het doelwit is van vandalen. De voorbije maanden werden ook borden in Gooik en Ternat vernield. “Het begint te lijken op een soort campagne tegen N-VA,” zegt federaal volksvertegenwoordiger en kandidaat in Lennik Kristien Van Vaerenbergh.