Vandalisme met een reukje in bib Halle...

In de bibliotheek van Halle staan ze voor een raadsel. Een onbekende heeft er al 3 woensdagen op rij zijn gevoeg gedaan op boeken en een cd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Op 24 mei vond een poetsvrouw op het toilet een boek waarop iemand zijn gevoeg had gedaan. Iedereen ging er toen nog van uit dat het om een ongelukje ging en dat de dader uit schaamte was weggegelopen.

Maar een week later deed zich weer hetzelfde voor en vorige week werd in het toilet een met uitwerpselen besmeurde cd aangetroffen. Iedereen heeft het raden naar de identiteit en de motieven van de dader. Cultuurschepen Marc Snoeck heeft in ieder geval klacht ingediend bij de politie.

In afwachting gaat de deur van het toilet in de bibliotheek op slot. Wie toch dringend moet, zal de sleutel moeten vragen...