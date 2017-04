Vastgoedactiviteit en woningprijzen in Vlaams-Brabant met ruim 2% gedaald

De vastgoedactiviteit in Vlaams-Brabant is in het eerste trimester dit jaar met 2,2% gedaald. Ook de woningprijzen daalden met 2,7%. Dat blijft uit de nieuwste notarisbarometer van notaris.be .

In Vlaanderen steeg de vastgoedactiviteit met 2,13% in vergelijking met de eerste trimester van 2016. Vooral in Limburg was er een forse groei (+6,04%). In Vlaams-Brabant (-2,2%) en West-Vlaanderen (-1,8%) daarentegen was er een lichte daling.

De prijs van een woning in Vlaanderen daalde gemiddeld met 2,57%. De daling was het grootst in West-Vlaanderen (-3,98%). Daarna volgen Oost-Vlaanderen (-2,81%) en Vlaams-Brabant (-2,76%). Maar voor een doorsnee woning betaal je in Vlaams-Brabant nog steeds de duurste prijs: 294.395 euro. In Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg moet je voor dezelfde woning gemiddeld zo’n 50.000 tot 60.000 euro minder ophoesten. Ook de prijs voor een appartement daalde in onze provincie met 1,15%. De duurste appartementen bevinden zich in West-Vlaanderen (onder invloed van de kust). Daar betaal je gemiddeld 258.150 euro. Daarna volgen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen met een gemiddelde prijs van 220.000 euro.

Opgelet. Het gaat hier wel om een vergelijking met het laatste trimester van 2016. Op jaarbasis steeg de gemiddelde woonprijs in Vlaanderen met 1,97%. Alleen in onze provincie zien we ook daar een daling met 1%.

(bron Notarisbarometer notaris.be)