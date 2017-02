Vastgoedmakelaars winnen eerste REGIOKOK-Poll

De smaakpapillen van de juryleden waren streng maar rechtvaardig. Zij gaven in de eerste aflevering van de REGIOKOK 2017 een ticket voor de volgende ronde aan vastgoedmakelaars Sana’a Al-Far en Bram Brankaer uit Overijse. De actrices Vanya Wellens uit Vilvoorde en Marleen Merckx uit Diest, bekend van de één-soap Thuis, verdwijnen dus al na een aflevering uit onze kookwedstrijd.

En met dat oordeel kan onze kijker best leven. Want op onze vraag ‘Wie is jouw favoriet duo?’ op RINGtv.be stemde 71% van de kijkers voor de vastgoedmakelaars en 29% voor de actrices.

Proficiat C.Adams uit Hoeilaart, K. Meysmans uit Boom, Y. Decoster uit Overijse en A. Polspoel uit Ternat! Door jullie deelname winnen jullie elk een kookboek van Le Creuset!