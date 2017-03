Vastgoedmakelaars winnen laatste publiekspoll REGIOKOK

Welk duo REGIOKOK 2017 wint, maken we pas vanavond bekend. Maar de winnaar van de publieksprijs verklappen we wel al. De vastgoedmakelaars hebben die nipt gewonnen met 38 procent van de stemmen, 3 procent meer dan het verpleegstersduo Anja Willems uit Halle en Hilde Van Holder. Maar ook boekhandelaars Joris Nicolaï uit Vilvoorde en Peter Lombaert uit Overijse konden bijna 30 % kijkers overtuigen. het is dus een spannende en gelijkopgaande strijd geworden.