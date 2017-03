Vastgoedmakelaars winnen poll REGIOKOK met het kleinste verschil ooit

De jury duidde de vastgoedmakelaars aan als winnaars van de eerste halve finale. Daardoor verdwijnen verpleegsters Anja Willems uit Halle en Hilde Van Holder uit Gooik uit de wedstrijd. (Bekijk opnieuw de eerste halve finale van REGIOKOK 2017)

Kleinste verschil ooit

En ook in de populariteitspoll hebben de verpleegsters de duimen moeten leggen. Weliswaar met een zeer klein verschil. Zo was de poll lange tijd een nek-aan-nekrace. Maar de vastgoedmakelaars kregen uiteindelijk 50,7 % van de stemmen achter hun naam, de verpleegsters 49,3 %. Dit is het kleinste verschil ooit in de geschiedenis van onze kookwedstrijd.

Winnaars kookboek Le Creuset

Proficiat ook V. Vande Voorde uit Halle, Y. Devos uit Halle, C. Vanhee uit Zemst en P. Van Langenhove uit Opwijk. Jullie deelname belonen we met een kookboek van Le Creuset.