Veehouders uit Heikruis ook in beroep veroordeeld voor dierenverwaarlozing

Naast een geldboete van 30.000 euro kregen ze een definitief verbod om nog langer dieren te houden voor landbouwdoeleinden en een definitief verbod om een landbouwbedrijf te exploiteren dat gericht is op de veeteelt. Volgens het hof van beroep was het duidelijk dat het koppel niet in staat is om dieren te houden. Het hof legde daarom een dwangsom op van €250 per dag dat het koppel nog verder doet met de landbouwactiviteiten.

Vorige week kregen ze voor andere feiten van dierenverwaarlozing ook elk een boete van 30.000 euro en een verbod om nog langer een boerderij uit te baten. Ook de ouders van de vrouw werden toen veroordeeld, omdat het echtpaar alle nieuwe dieren op hun naam had aangekocht, maar wel zelf de boerderij runde.

In totaal werden de veehouders al drie maal door de correctionele rechtbank veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Twee keer gingen ze in beroep, maar telkens werd het vonnis bevestigd. Ze kunnen nog steeds beroep aantekenen tegen het vonnis dat vorige week werd uitgesproken.