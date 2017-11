Veel interesse voor opendeurweekend Herman Teirlinckhuis Beersel

Het eerste opendeurweekend van het Herman Teirlinckhuis in Beersel kon op veel belangstelling rekenen. Het was dit weekend de eerste keer in drie jaar dat het huis weer opengesteld werd voor het publiek.

Kunstminner Gino Coorevits kocht een tijdje geleden het Herman Teirlinckhuis in Beersel van de gemeente. Hij gaf het huis van de beroemde schrijver in erfpacht aan de nieuwe vzw Het Huis van Herman Teirlinck. Cultuurmanagers Hugo De Greef en Sigrid Bousset zijn de drijvende krachten achter die vzw. Het voorbije weekend kon het publiek weer binnen in het huis. Bekende acteurs, onder wie Jan Decleir, Ann Tuts en François Beukelaers, kwamen voorlezen uit het werk van Teirlinck. En dat konden heel wat mensen smaken. Het evenement was uitverkocht. Het eerste opendeurweekend was een dus schot in de roos. Ook de komende weken worden er allerlei activiteiten georganiseerd in het Herman Teirlinckhuis. Meer info vind je op: www.huisvanhermanteirlinck.be.