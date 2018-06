Veel kijklustigen voor Opwijkse Paardenprocessie

In Opwijk ging gisteren voor de 116de keer de Paardenprocessie uit ter ere van Sint-Paulus, de patroonheilige van Opwijk. Het was reikhalzend uitkijken naar deze editie, want voor het eerst in meer dan vier decennia kreeg de processie een grondige facelift.