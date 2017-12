De gemeente Lennik overweegt juridische stappen tegen Bpost. Aanleiding is een hele reeks klachten over niet of de laat bediende post. Bpost wijt de problemen aan nijpend personeelstekort.

Veel klachten over gebrekkige postbedeling in Lennik

Menig inwoner van Lennik heeft het intussen al meegemaakt: een gebrekkige postbediening. Soms gebeurt het dat inwoners een week lang geen post krijgen. Inwoners krijgen zelfs aanmaningen in de bus voor het betalen van facturen die ze nooit kregen.

Het gemeentebestuur van Lennik is de gang van zaken beu. Burgemeester Irina De Knop spoort alle Lennikenaren aan om hun klachten kenbaar te maken bij de gemeente. "We hebben al veel kachten gekregen en we gaan al die klachten bundelen in één dossier." Lennik nam intussen ook al een advocaat onder de arm. Bovendien schreef de gemeente ook al een brief naar de post, maar die werd nooit beantwoord.

Bpost liet de gemeente Lennik al weten dat de oorzaak van de problemen moet gezocht worden in personeelstekort. Er zijn vacatures voor de job van postbode in de streek, Bpost raadt de gemeentebesturen aan om die vacatures zoveel mogelijk bekend te maken via de infokanalen van de gemeente.