Veel meer stikstofdioxide in Brussel dan verwacht

De luchtvervuiling in de buurt van belangrijke verkeersaders in Brussel is veel groter dan de officiële metingen laten vermoeden. Dat zegt de ngo ClientEarth in de kranten De Standaard en Le Soir.

ClienthEarth trok vorig jaar al naar de rechter tegen het Brussels Gewest omdat de resultaten van een aantal meetstations in de buurt van onder meer de Belliardstraat en van de Kroonlaan niet in de officiële statistieken vermeld worden.

Ook hekelde de ngo het feit dat in de buurt van een aantal belangrijke verkeersassen de luchtvervuiling nog steeds niet gemeten wordt. ClientEarth liet daarom in februari en maart metingen uitvoeren door een extern labo. Uit die resultaten blijkt dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de buurt van de Wetstraat gemiddeld 91 microgram/m³ per kubieke meter bedraagt. In de Kunstlaan ging het zelfs om 99 microgram/m³ terwijl Europa een maximum oplegt van 40 microgram/m³ als jaargemiddelde.

Volgens de officiële metingen was de luchtvervuiling in februari en maart met 50 microgram/m³ het ergst in de Kroonlaan. Maar de cijfers van ClientEarth liggen dus veel hoger. NO2 is heel schadelijk voor de gezondheid. Het irriteert de luchtwegen en kan op lange termijn ook hart- en vaatziekten uitlokken.