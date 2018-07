Veel schade na brand in villa

In een villa aan de Schildknaaplaan in Sint-Genesius-Rode is gisterochtend brand uitgebroken. De oorzaak is een kortsluiting. Eén persoon werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De eigenaar merkte iets voor 9 uur de brand op in zijn bureau. De posten Halle en Zaventem van de brandweerzone Vlaams-Brabant West rukten uit om de brand te blussen. Ze kregen daarbij versterking ui Overijse en Waver.

“We konden het vuur in het bureau blussen en beperken tot één kamer, maar de schade is er wel heel groot. In de rest van het huis is er ook waterschade. De oorzaak van de brand is een kortsluiting,” zegt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De bewoner ademde de rook in toen hij in het bureau een kijkje nam. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn partner werd door vrienden die in de buurt wonen opgevangen.

Foto: Mozkito / Brandweerzone Vlaams-Brabant West