Veertig jaar Viaduct Vilvoorde, op naar een nieuwe toekomst

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de verbreding van de Ring rond Brussel. In het kader daarvan wordt onderzocht of ook het Viaduct van Vilvoorde extra rijstroken aankan. Dat viaduct bestaat veertig jaar. Reden genoeg voor ons op je mee terug in de tijd te nemen.

Vanavond zie je in onze special hoe het viaduct in Vilvoorde is gebouwd. De immense brug werd er veertig jaar geleden neergepoot, omdat de Franse autoconstructeur Renault was beloofd dat de fabrieksgebouwen niet zouden moeten wijken bij de aanleg van een snelweg.

Het Viaduct van Vilvoorde is van staal en beton en is 1.700 meter lang, 40 meter breed, heeft een gemiddelde hoogte van 35 meter en maakt een cirkelboog met een straal van 700 meter. Maar liefst 22 rijen pijlers houden de gigantische brug recht. De aanleg van het viaduct kostte veertig jaar geleden 1,6 miljard frank.

Het viaduct was een van de laatste missing links in de Ring rond Brussel. Eerst werd de buitenring geopend, een jaar later volgenden de drie binnenste rijstroken.

Verbreding Ring

In 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de Ring rond Brussel heringericht moet worden. Concreet zal het noordelijke stuk worden aangepakt, tussen de E40 richting Gent en de E40 richting Leuven. Dat stuk wordt opgesplitst in drie zones. Eén van die zones gaat van het viaduct van Vilvoorde tot aan het knooppunt van de A12 in Strombeek-Bever.

Nu wordt nog onderzocht welke noordelijke stukken van de Ring een verbreding aankunnen en waar dus parallelbanen kunnen worden aangelegd voor lokaal verkeer.

Viaduct wordt ‘keuzezone’

Het Viaduct van Vilvoorde moet na de werkzaamheden een ‘keuzezone’ zijn: één van de plaatsen waar je kiest voor de hoofdrijbaan (doorgaand verkeer dat een langere afstand over de Ring wil afleggen), of de parallelrijbaan (lokaal verkeer dat bijvoorbeeld de eerstvolgende afrit neemt). Als chauffeur zal je er 2 kilometer de tijd krijgen om over te schakelen tussen één van deze twee banen.

De keuzezone heeft in totaal vier rijstroken nodig, waardoor de pechstrook op het viaduct omgevormd wordt tot een volwaardige rijstrook. Volgens verkeerssimulaties zou dit moeten volstaan, omdat veel auto’s de Ring verlaten in Machelen (E19) of Strombeek-Bever (A12). Er zou dus geen gevaar zijn voor een flessenhalseffect.

De werkzaamheden moeten in 2019 starten.

Alle informatie vind je ook op www.werkenaandering.be.