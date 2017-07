Veiliger fietsen tussen Zemst en Mechelen

Volgend jaar worden de fietspaden op de Brusselsesteenweg tussen Zemst en Mechelen grondig heraangelegd. De fietspaden worden breder en zullen ook afgescheiden worden van het autoverkeer. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de vele zwakke weggebruikers die dagelijks van deze drukke verbindingsweg gebruik maken. Maar er is nog meer fietsnieuws te melden vanuit Zemst.

De fietspaden op de Brusselsesteenweg zullen heraangelegd worden tussen de Heidestraat en de gemeentegrens met Mechelen. Er wordt ook een bypass aangelegd tussen het talud van de spoorweg en de Brusselsesteenweg, zodat er rechtsreeks zal kunnen worden gefietst van en naar de Zemstsesteenweg. Wie van Hofstade naar Zemst fietst zal dus niet meer het kruispunt ‘Carrefour’ moeten kruisen. Parallel hiermee zal ook de fietssnelweg worden aangelegd, vanaf de gemeentegrens met Mechelen, over de Heidestraat, richting het jaagpad aan de Zenne. De fietssnelweg zal hierbij aansluiten op de nieuwe fietsbrug tussen de Heidestraat en de terreinen van FC Zemst die Waterwegen en Zeekanaal dit najaar aanlegt over de Zenne in Zemst.

Op dinsdag 19 september zal er over de werken tekst en uitleg gegeven worden in de raadzaal van het stadhuis tussen 19 en 21u. De infoavond wordt georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant.