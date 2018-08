Verbod op waterverspilling blijft van kracht

Op 25 juli vaardigde de provinciegouverneur een besluit uit dat onnodig waterverbruik in heel Vlaams-Brabant verbiedt. Het verbod kwam er door de aanhoudende droogte en warmte. Zo mag je geen drinkwater gebruiken om je tuin te besproeien, je auto te wassen of een zwembadje te vullen. Besproeiing met regenwater of putwater mag wel, maar enkel tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Zelf water pompen uit onbevaarbare waterlopen is ook verboden. Ondanks de regenval van de voorbije dagen, blijft het verbod minstens nog tot vrijdag gelden. De regen was onvoldoende om de waterreserves aan te vullen. Ook de regen die vandaag en morgen is voorspeld, zal niet voldoende zijn om de reserves op peil te brengen. Vrijdag evalueert het provinciebestuur de situatie.