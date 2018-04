Verboden wapendracht en drugsbezit bij controleactie stations

Gisterenochtend voerden 30 agenten van de zone Zennevallei een grote controleactie uit aan de verschillende stations in de Zennevallei. Dat was het geval in Halle, Lot, Ruisbroek en Lembeek. Aanleiding is de overlast die jongeren in de buurt vaak veroorzaken. Precies om die reden werden ook in het verleden al controleacties gehouden.

In totaal werden 44 personen onderworpen aan effectieve controle op basis van aanwijzingen van drugshonden of op aanwijzen van de politie of Securail. In totaal werden 2 pv's opgesteld voor verboden wapenbezit voor minderjarigen en een pv voor wapenbezit bij een meerderjarige. Verder werd ook 1 pv uitgeschreven voor drugsbezit bij een minderjarige en 1 pv voor drugsbezit bij een meerderjarige.

Ook op de treinen die tussen de stations rijden, werd gecontroleerd. 31 reizigers werden onderworpen aan een effectieve controle. Hierbij werd 1 pv voor illegaal verblijf opgesteld. Verder werden ook gerichte controles uitgevoerd op bussen van De Lijn aan het Bevrijdingsplein in Halle. Daarbij werden 33 zwartrijders betrapt.