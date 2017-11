Verbouwing garage Surkeyn Halle tot winkelcomplex gestart

In Halle is de verbouwing van de voormalige garage Surkeyn tot een winkelcomplex begonnen. De stad is niet opgezet met het project omdat ze vindt dat zulke winkels in het centrum thuishoren, waar veel handelspanden leegstaan. Daarom trok het stadsbestuur de voorbije zomer naar de Raad van State. Maar in afwachting van de beslissing mogen de verbouwingswerken wel al starten.

De site van de voormalige garage Surkeyn aan het Bevrijdingsplein ligt net buiten het winkelcentrum. Daarom gaven zowel de Verenigde Handelaars van Halle als het stadsbestuur een negatief advies voor de komst van het winkelcomplex. En daar ging de stad de mist in, want ze had eigenlijk moeten weigeren in plaats van een advies te formuleren. De stad Halle trok deze zomer naar de Raad van State om de situatie recht te trekken. Een uitspraak van de Raad van State wordt pas verwacht tegen september 2018.

Bij investeringsmaatschappij Provestel lijken ze zeker van hun stuk en beslisten ze om de werken aan het complex te starten. Begin 2018 zou de fitnesszaak al kunnen openen en daar heeft de stad Halle geen bezwaar tegen omdat daarvoor een grote oppervlakte nodig is. Zo'n zaak past niet in de handelskern. Of ook een kledings- en een schoenenwinkel de deuren kunnen openen, is nog afwachten.

Straks meer in ons nieuws.