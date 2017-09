Verdachte incident op vliegtuig Zaventem opnieuw vrij

Omdat er bij het instappen van het vliegtuig iemand iets riep in verband met 'bommen' werd het toestel van Ryanair onmiddellijk ontruimd en doorzocht. Nadat er niets verdacht aangetroffen werd kon het uiteindelijk met een tweetal uren vertraging vertrekken richting Madrid. Het parket tilt zwaar aan de feiten, maar vermoedt dat het gebeuren te wijten is aan overdreven alcoholgebruik.

Momenteel tast het parket van Halle-Vilvoorde echter nog in het duister over wat er zich zaterdagmorgen precies heeft afgespeeld. "Er zullen bijkomende getuigen verhoord moeten worden om klaarheid te scheppen in wat er precies gebeurd is. Pas dan zullen we kunnen beslissen wie we waarvoor vervolgen", aldus Vercarre. (foto archief RINGtv)