Er is een verdachte opgepakt voor de verkrachting van een jogster. Het gaat om een 44-jarige man die door de onderzoeksrechter in verdenking wordt gesteld voor verkrachting met foltering. De feiten deden zich voor in september vorig jaar.

Verdachte van verkrachting in 2016 in Vilvoorde is opgepakt

Op 3 september 2016, omstreeks 6 u in de ochtend, was een 43-jarige vrouw thuis vertrokken om te gaan joggen op het wandelpad Schoewer, dat is het verlengstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Tijdens die tocht werd de vrouw door een man plots op de grond gegooid, waarbij ze een paar rake klappen in het gezicht kreeg. Vervolgens verkrachtte de man het slachtoffer. De vrouw hield aan de feiten blijvend letstel over.

Meteen na het voorval verspreidde het parket Halle een opsporingsbericht. Vandaag, meer dan een jaar later, is een verdachte opgepakt en in verdenking gesteld voor verkrachting met foltering. De identificatie van de 44-jarige man kon gebeuren op basis van analyse van een DNA-spoor. De voorlopige hechtenis van de man is door de raadkamer intussen al met een maand verlengd.