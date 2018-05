Verdachten van overval Neder-Over-Heembeek weer vrijgelaten

De overval vond dinsdagavond plaats aan de Pagodenlaan in Neder-Over-Heembeek. Twee overvallers hadden een klein geldbedrag buit gemaakt in een buurtwinkel. De verdachten zouden in het bezit zijn geweest van een mes en 2 stroomstootwapens. Een patrouille van de anti-overvalbrigade kwam ter plaatse en kruiste onderweg het voertuig van de overvallers, waarop meteen de achtervolging werd ingezet.

Het duo nam de vlucht via de Ring rond Brussel. UIteindelijk lieten ze in Asse hun wagen achter en vluchtten ze te voet. Intussen had de Brusselse lokale politie versterking gekregen van de federale politie. Die zette ondermeer een helikopter in. Ook ploegen van andere lokale zones gaven versterking. Na de klopjacht konden de 2 uiteindelijk worden opgepakt in Asse, waar ze zich in een kleine houtopslagplaats hadden verstopt.

De 2 werden woensdag ter beschikking gesteld van het parket, dat aan de onderzoeksrechter kan vragen om hen aan te houden. Het duo werd echter weer vrijgelaten. Onze correspondent Chris Verhaeghe vernam bij het parket dat de twee verdachten op korte termijn zullen worden gedagvaard om voor de correctionele rechtbank te verschijnen, maar het gaat niet om een snelrechtprocedure.

Volgens Radio 2 zijn de twee geen onbekenden voor het gerecht en werden ze eerder al gelinkt aan gelijkaardige feiten.

(Foto: Mozkito)