Verdubbeling van aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen in Rand

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 tram- en treinstations rond Brussel meer dan verdubbelen. In de komende 3 jaar komen er al 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets, verspreid over 14 locaties.

Op die manier ontstaan er grote 'combiparkings' die een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken. "Je moet niet meer in de file naar Brussel gaan staan", zegt minister Weyts. "Veel meer mensen zullen de auto of de fiets kunnen achterlaten aan het bus-, tram- of treinstation. Zo willen we meer mensen verleiden om te kiezen voor een combinatie van fiets, bus, tram of trein."

De Vlaamse Rand is één van de meest filegvoelige regio's van het land. Bovendien starten volgend jaar werken aan de Ring. De investering voor de extra parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 stopplaatsen van het openbaar vervoer in de ruime regio rond Brussel bedraagt 30 miljoen euro. Op termijn wordt de capaciteit voor auto's meer dan verdubbeld. Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 5.161 vandaag naar 11.060 in de toekomst (+114 %). Het aantal fietsenstallingen wordt zelfs verdrievoudigd: van 3.605 vandaag naar 11.160 in de toekomst (+ 209 %).

De extra parkeerplaatsen voor fiets en auto zijn ideaal voor de vele pendelaars in de ruime Vlaamse Rand rond Brussel. Er is een groot potentieel bij deze doelgroep: 40 tot 50 % van de beroepsbevolking van de Vlaamse Rand pendelt elke dag naar Brussel en doet dat nu nog vooral met de auto. De forse investering in combiparkings moet daar verandering in brengen.