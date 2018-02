Vergeefse zoektocht naar inbreker bibliotheek Liedekerke

In Liedekerke is woensdagavond met man en macht gezocht naar een verdachte die had ingebroken in de bibliotheek en daarbij drie kistjes met geld buit maakte. De politie kon de dader echter niet meer vatten.

De inbraak in de bibliotheek van Liedekerke gebeurde woensdagavond rond 19u30. Een verdachte had een raam van het gebouw geforceerd en ging aan de haal met drie geldkistjes.Door de inbraak trad het alarm in werking waardoor de politie snel op de hoogte was. Een eerste zoektocht vlak bij de bibliotheek leverde niets op. Omdat de politie vlak nadien een tip kreeg over een verdachte man in de buurt, werd ook de helikopter van de federale politie erbij gehaald. Ondanks een zeer grondige zoektocht waaraan zowel de heli als verschillende ploegen op de grond meewerkten, werd niemand meer aangetroffen.