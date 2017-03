Vergunning vernietigd voor winkel- en vrijetijdscentrum op Renaultsite Vilvoorde

Het is nog lang niet zeker of er een nieuw winkel- en vrijetijdscentrum zal gerealiseerd worden in de voormalige Renaultfabriek langs de Schaarbeeklei in Vilvoorde. De stad had groen licht gegeven voor de socio-economische vergunning. Maar die werd door de Vlaamse overheid vernietigd. De stad gaat die beslissing nu aanvechten bij de Raad van State.

Op de Renault-site wordt ruim 19.000 m2 winkeloppervlakte voorzien en bijna 8.000 m2 voor vrijetijdsbestedingen. Van bij de start werden er vraagtekens geplaatst bij de plannen omdat ook Uplace in de buurt een shoppingcentrum wil bouwen.

Maar de initiatiefnemer, de NV Alcapo, benadrukt dat het winkelconcept zich richt op een handelsaanbod dat aanvullend is aan dat van het stadscentrum of een shoppingcentrum met grote winkelunits van zo’n 500 tot 2.000 m2. Met het project wil men dus voornamelijk zaken aantrekken die geen ruimte vinden in het centrum omdat ze een zeer grote oppervlakte nodig hebben. Voorts is er ruimte voorzien voor vrijetijdsvoorzieningen zoals horeca, fitness en indoor sportfaciliteiten.

Het project moest het sluitstuk worden van het Watersite-project, het nieuwe stadscentrum langs het kanaal. De stad gaf eind vorig jaar een socio-economische vergunning ondanks het negatief advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité (NSECD). Dat comité ging in beroep en kreeg nu gelijk bij het Vlaams Gewest. Burgemeester Bonte reageert ontgoocheld. “Dit is een kleine ramp voor het Watersite-project. Daarom zullen we deze beslissing ook aanvechten bij de Raad van State”, aldus Bonte in een reactie.