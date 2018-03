Verhuis gemeentediensten zichtbaar in straatbeeld van Merchtem

De komende dagen worden in Merchtem in het centrum rode en blauwe bollen op het voetpad gespoten door de gemeentediensten. Het blijkt om een ludieke actie te gaan om de Merchtemnaar de weg te tonen naar de drie campussen van de gemeentediensten. Het gaat om een grote reorganisatie van de gemeentediensten in het raam van de (verplichte) integratie van de gemeente en het OCMW.

"Voor je nieuwe identiteitskaart? Daarvoor moet je naar de Campus Gasthuisstraat gaan... Volg de blauwe bollen, mevrouw." Het gemeentebestuur start met een opmerkelijke actie om de samenvoeging van de gemeente- en OCMW-diensten aan de bevolking in het straatbeeld duidelijk te maken. Die samenvoeging houdt in dat de gemeentediensten over 3 Campussen worden verdeeld.

Gemeentesecretaris Chris Van den Bossche: "Er werken zo'n 220 mensen voor de gemeente en het OCMW. Die allemaal samenbrengen in één gemeentehuis, is niet haalbaar. Het huidige in de Nieuwstraat is daarvoor te klein. We hebben de dienst Vrije Tijd en Welzijn daarom verplaatst naar de bibliotheek die voortaan 'Campus Dendermondestraat' heet. In het OCMW is het loket geopend voor de dienst burgerzaken, welzijn, sociale dienst en integratie. Die site heet 'Campus Gasthuisstraat' en heeft ook meer parking. Vandaar dat daar de loketfunctie komt. De overige diensten blijven in het gemeentehuis dat 'Campus Nieuwstraat' wordt. Bedoeling van de hele operatie is dat de burger beter bediend wordt."

"Er zullen veel minder wachtrijen zijn", zegt OCMW-voorzitter Julie Asselman (Open VLD). "In 'Campus Gasthuisstraat' is door de eigen diensten daarvoor een nieuw loket geïnstalleerd. Je komt binnen, scant je identiteitskaart en je weet meteen op welke dienst je kan verder worden geholpen. We willen zoveel mogelijk met afspraken werken, zodat wachtrijen verdwijnen. Er is ook meer privacy voor mensen die bijvoorbeeld een premie aanvragen, hulp van de sociale dienst of bijvoorbeeld een kaart voor gehandicapten. We zetten tevens hard in op het e-loket."

Op 3 april gaat de nieuwe werking van start. "In het begin is het wennen natuurlijk, want veel mensen zullen misschien eerst nog naar het gemeentehuis (Campus Nieuwstraat) gaan", gaat Asselman verder. "Daarom schilderden drie ploegen van de gemeente blauwe en rode bollen op het voetpad tussen de campussen. Door de bollen van de juiste kleur te volgen, kom je bij de juiste Campus. De campussen liggen op wandelafstand van mekaar. De geschilderde bollen blijven 2 tot 6 weken zichtbaar, afhankelijk van de regen. Daarna zullen we ze indien nodig nog eens herschilderen." Aan de integratie van het OCMW en gemeentediensten is een jaar planning vooraf gegaan.