Verhuurder in Londerzeel vindt na uitzetting huurder bergen afval en cannabisplantage

Het bejaarde echtpaar Marcel Teugels en Alice Landerloo zit met de handen in het haar. Na een juridische strijd van bijna een jaar konden ze hun huurder, die het naliet de huur volledig te betalen, uiteindelijk uitzetten met een deurwaarder. Wat ze dan aantroffen, is onbeschrijfelijk. "Hoe kan iemand zo wonen?", vraagt Marcel Teugels zich af. "Het hele huis was smerig, overal liggen bergen blikjes en afval en verschillende kamers werden gebruikt om cannabis in te kweken. Tijdens de uitzetting op 5 september is ook de brandweer en de elektriciteitsmaatschappij moeten langskomen. In de bovenverdieping heeft het enkele weken of maanden geleden blijkbaar gebrand in een kamer door die cannabisinstallatie, maar gelukkig doofde het vuur vanzelf uit. De kamer is wel volledig vernield”, aldus Marcel Teugels. “De politie liet de cannabis en de resten van de installatie door een gespecialiseerde firma verwijderen en de woning werd opnieuw vrijgegeven. Ze namen de huurder mee voor verhoor, maar hij werd nadien opnieuw vrijgelaten. Hij is zijn auto nog in de straat komen ophalen. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor en blijven wij met de miserie zitten", vertelt Marcel Teugels.

Volgens het echtpaar zijn de keuken, het toilet en de badkamer compleet vernield. De huurder was een man uit Londen die hier werkte bij een stellingbouwer. “We vroegen 850 euro huur, wat in Londerzeel-centrum voor een woning zeker niet te veel is. Maar dat die man onze woning zo mismeesterde, vinden we wraakroepend. We gaan een firma moeten inschakelen om alles op te ruimen en te ontsmetten. Deze saga kost ons naast de 10.000 euro juridische kosten minstens nog eens een veelvoud aan de ontsmetting en het opruimen van de woonst," aldus het echtpaar. Ook de vorige huurder, een jong koppel, heeft Marcel Teugels moeten laten uitzetten omdat ze de huur niet konden betalen. Wellicht gaat het echtpaar nu zelf naar de woning verhuizen.