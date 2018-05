Een aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen rond 14 uur veroorzaakte deze namiddag heel wat verkeershinder op de buitenring in Zaventem. Intussen is de rijbaan vrijgemaakt maar was er omstreeks 17uur nog steeds een uur vertraging. Allicht is er ook nog impact op de avondspits.

Verkeersellende op buitenring in Zaventem na aanrijding

Het is al de hele namiddag aanschuiven op de Brusselse buitenring na een ongeval even voor twee uur ter hoogte van Zaventem. Door een aanrijding tussen een wagen en een vrachtwagen is het er sedertdien lang aanschuiven. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum raadt nog steeds aan de omgeving te vermijden.

De aanrijding gebeurde al rond 13.45 uur. Er was enkel materiële schade, maar de brandstoftank van de vrachtwagen werd wel geraakt, waardoor er veel brandstof op het wegdek terecht is gekomen. De brandweer had de handen vol met het opruimen van de olie. Twee rijstroken raakten versperd, net als de oprit van de R22.

Ook op de E40 is er hinder voor wie uit Luik komt, omdat het verkeer de buitenring niet op kan.