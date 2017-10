Verkeershinder door inspecties aan viaduct Vilvoorde

De Werkvennootschap is de nieuwe projectvennootschap die instaat voor de gecoördineerde en integrale aanpak van grootschalige infrastructuurprojecten in Vlaanderen. Een daarvan is de herinrichting van de Ring. Ter voorbereiding worden vanaf vandaag tot 15 oktober technische inspecties uitgevoerd op het viaduct van Vilvoorde. De volledige capaciteit van drie rijstroken per rijrichting blijft beschikbaar, maar het Vlaams Verkeerscentrum verwacht licht vertraagd verkeer door de snelheidsbeperking van 70km/u in de werfzone en door de verbinding van de buitenring die tijdens de eerste week ingekort zal worden.

“De inspecties zullen gebeuren met een ‘laagwerker’ die op de pechstrook van het viaduct zal rijden”, legt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Een laagwerker is een rijdende constructie waar een platform aan hangt, zodat experten de onderkant van een brug kunnen inspecteren. Gezien de aard van de toekomstige werken aan de onderkant van het viaduct wordt ook een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd. Dit laat toe om na te gaan hoe een mogelijke sanering hiervan volgens de regels van de kunst zou kunnen plaatsvinden vooraleer met aanpassingen aan het viaduct gestart wordt.”



Meer informatie over de herinrichting van de Ring rond Brussel vind je op:

www.werkenaandering.be