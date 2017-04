Verkeersremmende maatregelen Nieuwe Kassei Affligem

In de Nieuwe Kassei in Affligem rijdt 1 op de 2 automobilisten te snel. Dat blijkt uit de jongste verkeerstellingen. Daarom gaat het gemeentebestuur bloembakken plaatsen die het verkeer moeten afremmen.

Het gemeentebestuur kreeg de voorbije jaren heel wat klachten van bewoners van de straat over overdreven snelheid. Daarop hield de politie regelmatig tellingen. Daaruit bleek dat 1 op de 2 bestuurders zich inderdaad niet aan de toegestane snelheid hield van 50 km/u. Ook is het er gevoelig drukker geworden na de heraanleg van de Brusselbaan en de invoering van een eenrichtingsverkeer in de Fosselstraat.

"Om de snelheid te milderen in de Nieuwe Kassei zal het gemeentebestuur drie stalen maar esthetisch verantwoorde bloembakken plaatsen. De automobilisten zullen moeten slalommen wat de snelheid zal verlagen”, aldus burgemeester Walter De Donder in een persbericht. (foto archief RINGtv)