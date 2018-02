Verkoold kinderlijkje in barbecue Zemst: aanhouding moeder verlengd

De Brussels raadkamer heeft de aanhouding verlengd van de vrouw uit Zemst van het wie het 2-jarig dochtertje verkoold werd aangetroffen in een barbecue. Het is nog altijd niet duidelijk wat er priecies is gebeurd.

Op 24 september 2017 werd in Zemst het verkoolde lichaam van het meisje gevonden in de kuip van een rokend barbecuestel. Dat was in de garage van de woning van de 27-jarige moeder. De vrouw werd met zware rookvergiftiging afgevoerd naar het ziekenhuis. Nadien werd ze door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord.

Het wordt niet betwist dat de vrouw haar dochter om het leven bracht. Het is evenwel nog niet duidelijk of het kind al dood was toen het in de barbecue werd gelegd. Het psychiatrisch onderzoek van de moeder is nog steeds bezig.

Als gevolg van de aanhouding blijft de moeder nog minstens 2 maanden in de cel, tenzij er beroep wordt aangetekend.