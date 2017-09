Verkoop Herman Teirlinckhuis Beersel zo goed als rond

Zonder euvelen keurt de gemeenteraad van Beersel woensdagavond de verkoop goed van het Herman Teirlinckhuis aan de Uwenberg. Cultuurpromotor Hugo de Greef hoopt er met de vzw die het huis in erfpacht krijgt, een schrijversresidentie te openen in 2019.

In februari stemde de gemeente in met de verkoop, weliswaar tegen een merkelijk lagere prijs, aan koper en vastgoedmakelaar Gino Coorevits. Hij geeft het pand op zijn beurt, na renovatie, voor 35 jaar in erfpacht aan een vzw rond Hugo De Greef en Sigrid Bousset. De Greef is optimistisch gestemd. “We gaan ervan uit dat de verkoop woensdag wordt goedgekeurd. Daarna heeft de provincie 30 dagen de tijd om die beslissing te bekrachtigen en dan kan de akte getekend worden. Als dat alles goed gaat, voorzien wij in november of december twee opendeurmomenten voor het publiek", aldus De Greef.

De vzw wil in de gerestaureerde residentie van de auteur in 2019 een cultuurhuis openen. De benedenverdieping zal plaats bieden aan kleine concerten, lezingen en aanverwanten. Op de eerste verdieping komt een heuse schrijversresidentie, waar auteurs tijdelijk kunnen verblijven.