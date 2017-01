Verkoop oud-gemeentehuis Wolvertem loopt af op sisser

Het oud-gemeentehuis op het emeenteplein in Wolvertem wordt voorlopig dan toch niet verkocht. De openbare verkoop van het oud-gemeentehuis op het Gemeenteplein in Wolvertem leverde te weinig op.

De gemeenteraad had een minimum-verkoopbod gestemd van 640.000 euro, maar bij de openbare verkoop bood niemand meer dan 450.000 euro. En dus is de openbare verkoop ingetrokken. De gemeenteraad moet zich opnieuw buigen over wat er verder moet gebeuren.

Het oud-gemeentehuis is niet beschermd, maar het is wel een waardevol historisch gebouw. De verkoop ervan leidde al tot heel wat commotie. Veel Wolvertemnaren vrezen bijvoorbeeld dat het uitzicht van het dorpscentrum zal veranderen. Daarom legde het schepencollege enkele bijkomende maatregelen op. Bij herbestemming dienen de karakteristieke gevels hoofdzakelijk behouden te blijven, enkel beperkte aanpassingen zijn mogelijk. Ook moeten de gevels, glasramen, de gedenksteen voor de oud- strijders en de schouw in de voormalige raadzaal zeker behouden blijven.

Kopers mogen niet wonen in het 19de eeuwse gebouw. Ze mogen er wel culturele en sociale voorzieningen in onderbrengen, net zoals horeca, vrije beroepen, kantoren of diensten. Wat kopers mogelijk afschrikt, is dat er geen parkeerplaatsen bij het pand worden bij verkocht. De openbare parking er rond en de vier parkeerplaatsen naast het gebouw blijven openbaar domein.