Verkoop vuurwerk lijdt niet onder strenge voorwaarden

In 1 op 5 Vlaamse gemeenten is vuurwerk afsteken verboden. In Halle-Vilvoorde ligt dat aantal zelfs nog hoger door de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. In gemeenten waar het wel nog mag, heb je dan weer een vergunning nodig en moet je je aan strikte voorwaarden houden. In Halle draait de verkoop van vuurwerk alvast goed.

Bij Feestwinkel Cardano in Halle lijdt de verkoop van vuurwerk niet onder de strikte voorwaarden. Dat komt vooral door de vele klanten die van over de taalgrens naar Halle afzakken om vuurwerk te kopen. Daar is volgens vuurwerkverkoper Marc Leus meer open ruimte om vuurwerk af te steken.

Wat de mensen de lucht in knallen, is wel veranderd: “Zwaardere pijlen of zwaardere batterijen, dat gaat er uit. Wat we nu vooral verkopen, is stil vuurwerk. Je hoort dat wel, want geen knal betekent geen vuurwerk, maar het is wel stiller dan een paar jaar geleden,” aldus Leus.

