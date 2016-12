Verkoop vuurwerk piekt in Halle

Er zijn altijd voor- en tegenstanders, maar de echte liefhebbers van vuurwerk tijdens oudejaarsnacht hebben wellicht hun voorraad al ingeslagen. Eén van de weinige winkels in onze regio die een vergunning heeft om vuurwerk te verkopen is Cardano in Halle.

Goede raad krijg je er bij Cardano in Halle altijd bij. Vuurwerk afsteken is dan ook niet zonder gevaar. In één op de drie gemeenten in onze regio is het zelfs verboden. En toch draait de verkoop al jaren goed, zeker op de voorlaatste en laatste dag van 2016. “Mensen hebben op de één of andere manier vuurwerk niet graag in huis. Ze kopen het echt op het laatste moment,” zegt verkoper Marc Leus.

Ook het stille vuurwerk, lichtfonteinen van zo'n 2 meter hoog, zijn erg in trek dit jaar. Marc mag in z'n speciaal ingerichte bunker maar 25 kilogram springstof opslaan, hij heeft daar als één van de weinige zaakvoerders in onze regio een vergunning voor.

