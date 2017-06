Verlenging aanhoudingstermijn had goeie zaak geweest voor Halle-Vilvoorde, zegt N-VA

Het plan om verdachten 48u in plaats van 24u aan te houden voor ze voor een onderzoeksrechter verschijnen, verdwijnt voorlopig in de koelkast. N-VA reageert alvast ontgoocheld. Want het parket Halle-Vilvoorde moet haar verdachten steeds overbrengen naar de rechtbank in Brussel en dan volstaan 24u vaak niet. Volgens Sp.a zou een verlenging van de aanhouding dan weer extra inspanningen vragen van de politie.

Vooral in onze regio zou die verlenging volgens N-VA van pas komen, omdat verdachten altijd moeten worden overgebracht naar de onderzoeksrechter in Brussel. Wanneer er onvoldoende personeel is om de verdachte te transporteren of het transport heeft af te rekenen met een zware file, moet de verdachte soms noodgedwongen vrijgelaten worden omdat de 24 uren verstreken zijn. De N-VA is dan ook teleurgesteld dat in de Kamer geen tweederdemeerderheid werd gevonden.

Het wetsvoorstel dat gisteren op tafel lag in de Kamer voorzag niet alleen een verdubbeling van de aanhoudingstermijn tot 48u. De grondwetswijziging maakte het vooral mogelijk om térreurverdachten 72 uur op te sluiten, zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter. Ook Sp.a met Hans Bonte uit Vilvoorde stemde tegen. “Als je drie dagen de tijd krijgt dan stel je een beslissing ook uit tot het laatste moment. Zo sluit je mensen nodeloos op en heb je ook nodeloos veel politiecapaciteit nodig voor de bewaking. En de cellen in een politiekantoor zijn daar niet voor uitgerust”, aldus volksvertegenwoordiger en burgemeester Hans Bonte (Sp.a)