Vermassen eist betere screening van camerabeelden in moordzaak Kampenhout

In mei vorig jaar werd in de Zeypestraat in Kampenhout de 66-jarige zakenman Johan Verhaeghe om het leven gebracht met één kogel. Het slachtoffer zat in zijn wagen op zijn oprit en bleek door het hoofd te zijn geschoten. Over de daders of het motief is er nog steeds geen duidelijkheid. De speurders onderzoeken momenteel een mogelijke link met de Franse drugsbaron. (Bekijk ook de reportage: ‘Mogelijke link tussen Franse drugsbaron en moord in Kampenhout’)

Sinds kort hebben de weduwe en de zoon ook inzage in het dossier. Daarbij zitten ook beelden van de bewakingscamera’s van de drogisterij die de man runde in Schaarbeek. Daarop zijn verschillende verdachte mannen te zien zo’n half uur na de moord op de zakenman. Volgens de weduwe en de zoon hebben ze mogelijk iets te maken met de dood van Verhaeghe. Advocaat Jef Vermassen sloeg maandag alvast alarm bij de onderzoeksrechter. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de familie zelf de mannen moesten ontdekken op de camerabeelden. Volgens de politie was er immers niets te zien.