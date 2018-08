In Ternat gaat het sportcomplex aan de Van Cauwelaertstraat op 1 september weer open. Op de heropening van het zwembad is het nog wachten tot begin volgend jaar.

Het afgelopen anderhalf jaar moesten de sporters in Ternat uitwijken naar een tijdelijke sporthal in een leegstaande fabriek in Sint-Katharina-Lombeek. Maar dat is nu bijna achter de rug, want de vernieuwing van het sportcomplex aan de Van Cauwelaerstraat is bijna een feit. Op 1 september openen de vernieuwde sportzaal, danszaal, gevechtssportzaal en administratieve zone weer de deuren. De renovatie van het zwembad moet klaar zijn tegen 3 januari volgend jaar.

Foto: gemeente Ternat