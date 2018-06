Vernieuwing maakt lijst bekend

Bart Laeremans lanceerde Vernieuwing in 2012 in Grimbergen, maar de beweging was toen net als hijzelf nog gebonden aan Vlaams Belang. In 2015 verliet Laeremans de partij. “Wij trekken nu vrij en ongebonden naar de kiezer, zonder structurele partijbanden”, zegt lijsttrekker Bart Laeremans. “We staan financieel op eigen benen, bepalen autonoom ons programma en zijn aan niemand schatplichtig. “ Laeremans trekt samen met Karlijne van Bree de lijst, gevolgd door uittredend raadslid Eric Nagels. De lijst bevat ook 17 nieuwe kandidaten in de Grimbergse politiek.