Verontwaardiging over Brusselse houding in luchthavendossier

Totaal ongezien

Vlaams minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) Ben Weyts is naar eigen zeggen geschrokken van de Brusselse reactie. Dit is volgens hem totaal ongezien. Bovendien is het belangenconflict volgens Weyts ontvankelijk verklaard door premier Michel (MR) en worden de geluidsnormen dus wel degelijk voor 60 dagen opgeschort.

Stop met politieke spelletjes

Werkgeversorganisatie VOKA roept op om te stoppen met het communautaire gekibbel want dit zet de luchtvaartmaatschappijen het mes op de keel. “Zoek samen naar een oplossing want dit schaadt de reputatie en de geloofwaardigheid van Brussels Airport”, laat gedelegeerd bestuurders Hans Maertens weten.

Dit leidt tot economische schade

Vilvoorde dringt er bij de federale overheid op aan om snel een beslissing te nemen over een evenwichtige vliegwet. Enkel op die manier kan er een einde gemaakt worden aan de onzekerheid bij de werknemers en werkgevers op Zaventem maar ook bij het Vilvoordse bedrijfsleven. “Dit leidt tot economische schade terwijl de concentratie boven de Noordrand de draagvlak voor de luchthaven ondergraaft”, aldus Bonte. Een motie in die zin werd maandagavond unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.