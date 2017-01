Verschillende ongevallen door gladde wegen

Onder meer op de Langestraat in Vollezele (Galmaarden) botsten zondagavond een moeder en haar tienerdochter tegen een verlichtingspaal. (Lees ook: Wagen tegen verlichtingspaal Vollezele door glad wegdek)

Ook in de Denderstraat in Liedekerke (zie beelden Mozkito) veroorzaakte een glad wegdek een ongeval. Na een lichte aanrijding met een ander voertuig verloor de bestuurster van een Mercedes de controle over het stuur. Haar wagen begon te tollen en belandde uiteindelijk in de gracht. Om haar te bevrijden kwamen de brandweer en civiele bescherming ter plaatse.

Ook volgende dagen kans op gladde wegen

Ook de volgende dagen kan het gevaarlijk glad worden. Het kwik klimt overdag niet boven het vriespunt en ’s nachts zijn er fikse vriestemperaturen.