Verschillende verdachten opgepakt in Barcelona met mogelijke link naar aanslagen 22/3

In Spanje is vanmorgen een antiterreuractie gehouden waar ook de Belgische politie aan heeft meegewerkt. In de provincie Barcelona zijn volgens de laatste berichten 9 mensen opgepakt. Mogelijk hebben ze een link met de aanslagen vorig jaar in Zaventem en Brussel.

De Spaanse politie is een terreurorganisatie op het spoor die banden heeft met IS. En ook ons land is al maanden bij het onderzoek betrokken wat er op wijst dat de organisatie kan gelinkt worden aan de aanslagen vorig jaar op 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek.

In de Spaanse provincie Barcelona voerde de politie vanmorgen in 5 dorpen huiszoekingen uit. Volgens de laatste berichten werden daarbij 9 mensen opgepakt. Vier van hen kunnen al zeker gelinkt worden aan IS en hebben een verleden in de drugscriminaliteit, het zou gaan om Marokkanen tussen 21 en 39 jaar oud.

Volgens de Spaanse media zouden enkele verdachten net voor de aanslagen van 22 maart ook in ons land zijn geweest. Er zouden volgens de VRT ook contacten geweest zijn met de daders van de aanslagen op Zaventem en in Brussel en dan vooral met Yassine Atar, broer van de voortvluchtige Oussama Atar en neef van de broers El Bakraoui. Maar het is wel nog niet duidelijk of ze contact hadden omwille van de terreur of enkel drugs wilden leveren.