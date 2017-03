Verstoord busverkeer in noorden en oosten van Vlaams-Brabant

De oorsprong van de actie ligt bij een aantal efficiëntiemaatregelen die De Lijn Vlaams-Brabant heeft voorgesteld en waar momenteel de gesprekken nog over bezig zijn. “Er is grote onvrede bij de buschauffeurs over de nieuwe regeling die De Lijn Vlaams-Brabant invoerde," legt Thomas Vael van ACV uit. "Die nieuwe dienstregeling sluit volgens de buschauffeurs niet aan met de realiteit. Mensen kunnen hun rusttijden niet tijdig nemen en kunnen hun diensten niet op een veilige en correcte manier afwerken door de steeds toenemende files en tijdsgebrek als gevolg. In december werd er hiervoor al gestaakt door de buschauffeurs. De directie maakte toen beloftes, maar er is geen verbetering."

De Lijn betreurt de actie. “We hebben de rij- en rusttijden in die regio doorgelicht, en waar de problemen zich reëel stelden hebben we op korte termijn al naar oplossingen gezocht. We blijven verderwerken om ook elders naar oplossingen te zoeken”, aldus Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant.

Reizigers kunnen op www.delijn.be terecht voor de lijsten met gereden en niet-gereden ritten. Daarnaast is De LijnInfo vanaf 7.00 uur bereikbaar op 070 220 200 (0,30 euro/minuut).