Verstoord treinverkeer tussen Jette en Ternat

Het treinverkeer tussen Jette en Ternat was een tijdlang verstoord door een aanrijding van een persoon aan een overweg in Ganshoren.

Het incident gebeurde rond 14.15 uur aan een overweg met een trein die met zo’n 50 reizigers onderweg was van Brussel-Zuid naar Aalst. Door het incident was het treinverkeer onderbroken en werd er een busdienst ingezet. Rond zes kon het treinverkeer hernomen worden, dat heeft de NMBS laten weten via Twitter.