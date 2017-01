Vertraging dreigt voor ondergrondse parking Vilvoorde door schorsing gouverneur

De aanstelling van zo’n extern bureau is nodig omdat de stad zelf niet over de nodige technische expertise beschikt om de bouw van een ondergrondse parking tot een goed einde te brengen. Daarom wordt een bureau ingeschakeld dat de bouw en begeleiding opvolgt vanaf de planbespreking tot de oplevering. De stad had hiervoor zo’n 22.500 euro vrijgemaakt.

Maar Alain Van Hende van oppositiepartij Vilvocraten stelde vast dat de toewijzing van de opdracht niet gebeurde volgens de wet op de overheidsopdrachten en diende een klacht in bij provinciegouverneur.

De Witte volgde de argumentatie van Van Hende en heeft twee collegebesluiten ter zake geschorst. “Door de schorsing van de aanstelling van dit extern bureau vervalt dus de opvolging en dreigen de werken die reeds in voorbereiding zijn verder vertraging op te lopen. Het zou immers onverantwoord zijn om onder meer veiligheidsrisico's te lopen door de afwezige opvolging van de stad Vilvoorde van de aannemers die in dienst van het parkeerbedrijf Apcoa de werken zullen uitvoeren, tenzij men Apcoa totaal vrij spel zou geven. De schuld van de mogelijke vertraging van de werken ligt integraal bij het Vilvoords schepencollege”, reageert fractieleider Van Hende. “Het is merkwaardig dat de Vilvoordse meerderheid tot tweemaal toe de wettelijke regels aan haar laars lapt. Ofwel gebeurde dit moedwillig, ofwel is het pure onkunde”, besluit Van Hende.