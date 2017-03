Vertraging werken Brusselsesteenweg Grimbergen

De herinrichting van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen loopt vertraging op door technische complicaties bij de afwerking van de duiker. Daardoor kan de rijweg ter hoogte van de Maalbeek nog niet afgewerkt worden.

Wegen en Verkeer was van plan om de komende weken de duiker en de opbouw van de rijweg ter hoogte van de Maalbeek af te werken. Maar ondertussen is gebleken dat de techniek waarmee de aannemer de waterdichting van de duiker zou uitvoeren niet voldoet. Daardoor liggen de werken nu stil tot er een oplossing is gevonden.

Pas wanneer de werken aan de duiker klaar zijn, legt de aannemer de rijweg in deze zone aan. Daarna wordt in de Brusselsesteenweg tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Lagesteenweg de asfalt toplaag aangebracht en wordt het fietspad tussen De Merodestraat en de Spaanse Lindebaan afgewerkt. Wegen en Verkeer wil die ingrepen nog voor het bouwverlof uitvoeren.