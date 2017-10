Vertragingen op Brussels Airport door onderbemanning bij Belgocontrol

Er waren vanochtend niet genoeg luchtverkeersleiders aanwezig bij Belgocontrol om alle vertrekkende en aankomende vluchten binnen het normale tijdsbestek af te handelen. Dat liet Brussels Airport weten. De luchthavenuitbater zegt dat er daardoor vertragingen waren. Intussen is de situatie opnieuw normaal. Belgocontrol heeft de laatste tijd regelmatig te kampen met onderbemanning. Momenteel worden er nieuwe verkeersleiders opgeleid, maar dat proces neemt een aantal jaar in beslag.

Due to Air Traffic Control understaffing, air traffic is temporarily disturbed, possible impact on flights. Please contact your airline.

Situation is back to normal. We are resuming normal operations. We apologize for any inconvenience caused.

